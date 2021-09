LIèGE Louis Smal raconte son parcours atypique dans un livre qui vient de paraître.

Louis Smal, un nom qui n’est pas inconnu en région liégeoise… Et pour cause, cet homme, aujourd’hui âgé de 82 ans, a été un pilier du combat syndical en faveur de la sidérurgie et des travailleurs du bassin liégeois. Ce qu’il a continué de défendre une fois entré en politique. Certes, un personnage ayant mené une carrière bien remplie, bien qu’issu de quartiers populaires, mais aussi un homme qui n’a pas été épargné par la vie… Ce que l’on sait moins.

Dans un ouvrage qui vient d’être publié par la maison d’édition liégeoise L’attitude des Héros, dans la collection "Une vie", Louis Smal se livre. En quelque sorte un récit biographique qui se veut être un témoin des actes et événements ayant façonné la Wallonie et notre région en particulier.