Le moins que l’on puisse écrire est qu’il fait partie des nouveaux députés les plus actifs depuis son élection. Il, c’est le Waremmien Hervé Rigot (PS), lequel s’est surtout fait remarquer dernièrement concernant les problématiques liées aux soins de santé.

Egalement membre de la commission Intérieur de la Chambre, il s’inquiète d’une mesure qui pourrait selon lui avoir une répercussion importante sur les communes. Et de faire référence à la courte majorité qui s’est dégagée récemment afin que le financement des congés préalables à la pension des policiers soit pris en charge par le Fédéral.

Un amendement déposé

L’élu PS, dont le groupe a déposé un amendement visant à ce qu’il en soit bien ainsi, de rappeler l’intention exprimée par le gouvernement. Lequel a finalement décidé de reporter la charge sur les pouvoirs locaux, et ce au travers d’une ponction du fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales (APL).

Ces congés ou non activités préalables à la pension représente selon Hervé Rigot un budget de 46 millions d’euros rien que pour cette année 2020, soit une augmentation de près de 10 millions d’euros par rapport à 2019. "Il s’agit d’une somme importante pour les communes qui ont déjà bien trop souvent du mal à boucler leurs budgets", estime-t-il.

Et de relever que le fonds APL bien connu des gestionnaires communaux est exclusivement alimenté par les pouvoirs locaux, et ce sans subvention externe. De quoi donc entraîner une situation financière parfois délicate dans le chef de ces derniers.

Entre 2016 et 2019, ce sont ainsi des montants importants qui ont été nécessaires à cette fin. Alors qu’un débat est prévu ce jeudi en séance plénière de la Chambre, le vote restant selon lui toujours incertain, le Waremmien lance un appel aux municipalistes. Et notamment en l’espèce à ses collègues libéraux parmi lesquels les Liégeois Philippe Goffin et Daniel Bacquelaine.

"C’est un appel au bon sens, souligne Hervé Rigot. On ne peut davantage charger les communes alors que la décision revient au Fédéral". Reste donc à savoir si les autres élus suivront cet argumentaire. À noter que pour la zone de police Hesbaye qu’il représente, une dizaine d’agents opérationnels sont concernés.