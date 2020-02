Pour marquer le demi-millénaire de l’installation des frères cellites sur les Coteaux de la Citadelle, expositions, concerts et conférences sont au menu jusqu’au 4 avril.

Il est de ces lieux en Belgique marqués par l’assistance qui fut apportée aux plus déshérités. Ces lieux, souvent créés par des congrégations religieuses, ont conservé leur vocation à travers les âges, se laïcisant avant d’être supplantés par des institutions modernes. Si le Oud Sint-Jan (Bruges) ou l’hôpital Notre-Dame à la Rose (Lessines) sont les plus célèbres de ces lieux, pour les maladies psychiatriques, on retiendra l’actuel musée du Dr Guislain à Gand, ancien hospice fondé par les Frères de la Charité au début du XIXe siècle.

À Liège, c’est dès 1519 que la congrégation charitable des Frères cellites arrive aux Coteaux de la Citadelle, sur le versant dénommé "en Volière". Il en subsiste l’ancien couvent réhabilité et sa chapelle Saint-Roch, fort abîmée aujourd’hui et que des passionnés sont bien décidés à restaurer. Il est vrai que Saint-Roch en Volière ne manque pas d’atouts pour devenir un haut lieu du tourisme à Liège, vu son histoire, ses richesses d’architecture et d’ornementation, son orgue classé patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Il faut savoir que si les frères commencèrent leur travail auprès des plus faibles dès l’année qui suivit leur installation, d’abord suite à une épidémie de peste et ensuite auprès des "insensés", c’est toujours dans les environs immédiats qu’aujourd’hui encore, l’Intercommunale de soins spécialisés de Liège (ISoSL) poursuit le rôle social des frères cellites par sa vocation psychiatrique dans la promotion de la santé mentale.

L’ancien couvent, restauré, accueille des logements sociaux et des bureaux. Quant à la chapelle Saint-Roch, édifiée au XVIe siècle, elle est le joyau de Volière, l’ancien oratoire de la communauté. Elle a bénéficié d’une restauration extérieure et de la rénovation de son orgue. Mais elle attend encore sa métamorphose intérieure. L’acoustique du petit sanctuaire est remarquable : au cours du festival La volière des oiseaux blessés, des contes et des concerts sont proposés les dimanches après-midi. Autre rendez-vous dominical mensuel : des visites guidées de l’ensemble du site et de l’exposition archéologique "La Licorne apprivoisée" présentée en l’église Saint-Servais, toute proche. Plusieurs conférences et colloques scientifiques abordent l’histoire, l’archéologie et la psychiatrie, en lien avec l’esprit du lieu. La chapelle accueille aussi une installation des œuvres de l’artiste gantois Ronny Delrue intitulée "Tête Verglas", à travers les correspondances historiques entre Liège et Gand en matière d’enfermement thérapeutique et de psychiatrie.

Le dimanche 23 février à 16 h, les "tisseuses de mots" Marie-Noëlle Herbiet et Gaëtane Windels proposeront "Au fil de quelques histoires", entre rires, délires et sagesse. Le 29 mars, toujours à 16 h, ce sera au tour de Belgazou de déposer ses mots au travers d’"Unis ver (t) s demain".

Comme déjà signalé, l’orgue Robustelly (1769) de la chapelle est patrimoine exceptionnel de Wallonie et il aurait été dommage de ne pas le faire entendre. Aussi les jeunes organistes Gauthier Bernard et Fabien Moulaert, conservateurs de l’orgue, ont concocté un programme sous forme de dialogue musical avec d’autres instruments, notamment le clavecin (le 8 mars à 16 h) ou un petit ensemble (les 3 et 4 avril à 20 h).