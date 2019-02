L'éleveur s'est énervé, s'est calmé et a fini par "forcer" le passage

Il y a parfois de ces moments cocasses ! Mercredi vers 10 heures, lors de la grève nationale un agriculteur bloqué par un piquet à hauteur du zoning industriel d'Aubel n'a pas hésité… Comme il devait se rendre avec ses trois vaches, sur le zoning et probablement à l'abattoir communal, l'homme a stoppé son véhicule et n'a fait ni une ni deux, ni même trois… Il a quitté sa voiture et a fait sortir les trois bestiaux de sa remorque. Puis, sous les yeux amusés des manifestants, il a "forcé" le barrage et a conduit son bétail jusqu'au zoning.

Personne ne sait ce que les "Marguerite" sont devenues, toujours est-il qu'elles n'ont pas regagner leur véhicule, au contraire de l'éleveur…