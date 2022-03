Musée d’art contemporain situé à Liège, le Trinkhall Museum abrite la collection internationale du Créahm de près de 3 000 œuvres, réalisées en atelier, par des personnes en situation de handicap mental ou, plus généralement, par des artistes dits "fragiles". Le musée développe également un vaste programme d’expositions et de recherches autour de la puissance expressive des mondes fragiles.

Pour sa nouvelle saison, le Trinkhall a inauguré deux nouvelles expositions : "Des lieux pour exister" et "Des visages et des lieux-Pedro Ribeiro". "Après la question du visage, nous avons voulu cette année interroger la question des lieux pour exister, ce qui a changé dans nos vies. Le contexte de crise sanitaire nous a tous ramenés à l’ici, au présent, à l’actualité", commente Carl Havelange, directeur artistique du musée.

Un dialogue

Au rez-de-chaussée, le musée consacre une exposition monographie à l’artiste bruxellois Pedro Ribeiro (Centre Sésame, Bruxelles), un artiste "fragile" presque atteint de cécité. Son œuvre picturale est composée de portraits "dont les silhouettes sont devenues quasi imperceptibles, perdues par les traits de pinceau et les coups de baguette que l’artiste inflige à la peinture encore humide. L’artiste multiplie les couches de pastel et d’acrylique, à un point que les réalisations ne peuvent plus être observées comme des représentations en deux dimensions mais comme des objets en trois dimensions".

À l’étage, le musée présente "Des lieux pour exister". Un espace où sont mis à l’honneur une trentaine d’artistes de la collection parmi lesquels Salvatore Pirchio, Julien Detiège, Alain Meert, Andrea Wellens, Bertha Otoya, les nouvelles acquisitions du Liégeois Michel Petiniot et bien d’autres. Des œuvres exposées "en série" sur un même thème. "On retrouve des lieux de façon plus visible comme ces paysages, ou de manière plus abstraite, comme ces formes à travers un spectre subjectif."

Dans l’intimité de l’atelier, les artistes révèlent la poétique et la nécessité des lieux. "Leur indéfectible loyauté à l’ici, leur souveraine indifférence à l’égard de tout ce qui s’en écarte, la docte ignorance dont ils sont les hérauts apparaissent aujourd’hui comme autant de réponses sensibles et vibrantes aux inquiétudes qui nous traversent, autant de miroirs qui donnent à voir ces lieux réinventés où se logent aux heures sombres des éclats de confiance et d’espoir."

Les œuvres de la collection sont mises en dialogue avec celles de trois artistes partenaires, à savoir Maurice Pirenne, Anne De Gelas et Bob Verschueren.

À admirer jusqu’en mars 2023.