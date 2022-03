La cour d’assises de Liège entamera mercredi le procès de Lucas Pianta et K. (mineur au moment des faits), accusés d’avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Jean Driesmans.

Jean Driesmans, un Herstalien âgé de 80 ans et glacier ambulant, avait été frappé à de nombreuses reprises lors d’une attaque commise le 23 février 2016 à son domicile par une bande de cinq jeunes.

Le malheureux avait été tué et dépouillé d’une somme de 1 600 euros, de bijoux et d’un GSM. Lucas Pianta (24 ans) et K. (23 ans) sont les seuls à répondre de ces faits devant la cour d’assises.

L’enquête avait révélé que les faits avaient été commis par une bande de cinq jeunes Liégeois, dont un seul avait atteint la majorité. Après l’enquête, trois des individus avaient été jugés par des juridictions pour les mineurs. Lucas Pianta, le majeur, a été renvoyé devant la cour d’assises. K. (mineur au moment des faits) a fait l’objet d’un dessaisissement et a, lui aussi, été renvoyé devant la cour d’assises pour répondre des faits.

Le corps de Jean Driesmans avait été découvert baignant dans une mare de sang. Son habitation avait été fouillée.

L’attaque avait été préparée par une jeune fille qui connaissait Jean Driesmans et ses habitudes généreuses. Elle avait été menée par une bande de cinq jeunes. Il avait été prévu de ligoter la victime. Mais Jean Driesmans avait été frappé à de nombreuses reprises de coups de poing, de pied, de tabouret et de manche de brosse.

Les jeunes avaient ensuite emporté de l’argent, des bijoux et un GSM avant de se partager le butin.

Entre 8 et 10 jours

Le corps de Jean Driesmans, surnommé "Jean la Glace", présentait un total d’au moins 32 coups, dont 10 importants portés au niveau du crâne et du visage. Certains coups auraient été donnés afin d’obtenir un code bancaire. Le décès a été causé par une importante perte de sang et par une asphyxie par inhalation.

Lucas Pianta et K. sont accusés par le substitut Romain Jadin d’avoir commis un vol avec plusieurs circonstances aggravantes, dont le meurtre pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité. Le procès dirigé par Hughes Marchal devrait durer entre 8 et 10 jours. La constitution du jury aura lieu mercredi. Les débats au fond débuteront le 7 mars.