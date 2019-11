La chambre du conseil de Liège a ordonné la prise de corps d’Oumar Balde, un habitant de Wandre qui devra répondre du meurtre de sa compagne, Oumou, 25 ans, la mère de ses deux enfants.

Début 2018, l’homme a déclaré la disparition de son épouse. Mais des éléments troublants sont apparus dans ses déclarations. Le 14 février 2018, le corps sans vie d’Oumou a été retrouvé enterré dans le fond de son jardin situé au numéro 40 de la rue des Prés. Le corps était lardé de coups de couteau et enveloppé dans une bâche qui provenait de la cave de l’habitation. Des traces de sang ont été retrouvées dans la cave, mais aussi dans la chambre du couple. Des microtraces de sang ont été découvertes, jusque sur le plafond de la pièce…

Interrogé, Oumar Balde a toujours nié son implication dans les faits. Il est l’unique suspect dans cette affaire. Le soir de la disparition de sa compagne, le couple a eu une violente dispute. Des amis en ont été témoins. Les enfants du couple qui dormaient dans la maison n’auraient rien entendu.

Malgré les éléments qui convergent vers lui, l’homme maintient toujours ses dénégations. Le suspect se trouve en détention préventive depuis le début de l’année 2018. Il est toujours actuellement détenu.

"Nous voulions déposer des devoirs complémentaires, mais nous avons convenu qu’il fallait que les choses avancent", indique Me Jean-Louis Gilissen qui assure la défense d’Oumar Balde aux côtés de Me Jeanne-Pierrine Hanssen. "Il n’a aucun antécédent judiciaire", précise Me Jeanne-Pierrine Hanssen. Il devrait comparaître assez rapidement devant la cour d’assises de Liège.