L’une des particularités de la zone de Police Hesbaye-Ouest est sa situation géographique. Elle est en effet voisine avec 7 autres zones de police réparties sur 4 provinces différentes. Cette particularité n’empêche toutefois pas des synergies et collaborations avec les zones voisines indépendamment des régimes linguistiques et directives des différents Parquets.

Pour rappel, c’est déjà dans le cadre d’une collaboration avec les zones de Police Brabant Wallon Est (Jodoigne), Lan (Landen) et Tienen-Hoegaarden, ces deux dernières actuellement fusionnées en une seule zone de Police dénommée Getevallei, qu’en 2016 une déclaration d’intention fut signée entre les autorités et représentants de ces zones de Police et la zone Hesbaye-Ouest.

A l’époque, l’engagement portait notamment sur l’instauration d’un réseau commun de caméras ANPR. C’est ainsi que 4 ans plus tard, la zone de Police Hesbaye-Ouest a investi massivement dans ce projet et est devenue l’une des pionnières en Province de Liège afin de se doter d’un "bouclier

ANPR". Six caméras sont en cours d’installation dont certaines déjà fonctionnelles et trois autres verront le jour en 2021. La priorité première étant de lutter contre les cambriolages dans les habitations, ces caméras s’inscrivent également dans la volonté du Gouvernement de lutter contre le terrorisme. A terme, ces caméras seront toutes raccordées au réseau national.

C’est dans ce contexte de collaboration, que les zones de Police de Brabant Wallon Est, Getevallei, Hesbaye et Hesbaye-Ouest ont oeuvré de concert ce mercredi, dans une opération d’envergure s’inscrivant dans la lutte contre la criminalité itinérante et les vols dans habitations.

Le principe étant que chaque zone assure des contrôles sur son territoire en échangeant en temps réel les informations. Des moyens spéciaux ont également été sollicités auprès de Police Fédérale qui a répondu présente à cette forme de collaboration. C’est ainsi que la zone de Police Hesbaye-

Ouest a sollicité auprès du Directeur Coordonnateur de Liège (Dirco) un véhicule équipé de caméras ANPR qui a renforcé le dispositif engagé.

Au niveau de la zone, ce sont 10 policiers qui étaient engagés provenant des services Circulation, SER (service d’enquête et de recherche) et Intervention. Un poste de commandement installé pour la circonstance au sein de la zone Getevallei s’est vu renforcé également par un membre judiciaire de la Police Fédérale. Un hélicoptère était également orienté sur cette opération ainsi qu’un maître-chien.

Sur le territoire de la zone Hesbaye-Ouest ce sont au total 2490 immatriculations qui ont été scannées par le véhicule ANPR, aucune n’étant signalée à rechercher. Plusieurs infractions en matière de circulation déboucheront sur la rédaction de procès-verbaux et la saisie d’un véhicule pour défaut d’assurance.

Vers 19h15, un véhicule tente de se soustraire au contrôle, éteignant ses phares et empruntant une route de campagne. Rapidement intercepté, les policiers découvriront 32 grammes de cannabis à l’intérieur du véhicule. De plus le conducteur sous influence de stupéfiant se verra retirer son permis

de conduire pour 15 jours.