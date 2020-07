Le jeudi 23 juillet 2020 vers 13h30, Danièle MOSSAY, une femme âgée de 66 ans, a quitté l'hôpital « Le Petit Bourgogne » situé rue Profeseur-Mahaim à Liège. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

Danièle mesure 1m65 et est de corpulence forte. Elle a les yeux bleus et les cheveux mi-longs gris. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une jupe claire, d'un T-shirt vert, d'une veste bordeaux et de sandales à motifs « léopard ». Elle était en possession d'un sac à main noir porté en bandoullière. Cette personne a besoin de soins médicaux urgents. Si vous avez vu Danièle MOSSAY ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.