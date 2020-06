Le stade doit notamment passer de 28.700 à 32.000 places.

Le collège communal de Liège vient de l’annoncer : suite à l’enquête publique, un avis favorable conditionnel est remis pour le dossier du stade du Standard. Dossier qui sera transmis au SPW, autorité compétente pour délivrer le permis… La demande relève d’un permis dit “intégré”, c’est-à-dire qu’il cumule une autorisation d’exploiter – permis d’environnement, une autorisation d’urbanisme et une autorisation socio-économique.

Pour rappel, le projet vise à donner au futur stade un aspect plus contemporain “en assurant une meilleure intégration dans son environnement”, indique-t-on à la Ville de Liège. La demande de permis comprend donc la rénovation et l’extension du stade mais aussi l’aménagement d’une vaste esplanade destinée à l’accueil des supporters, le réaménagement de l’échangeur du pont d’Ougrée et la création de fonctions complémentaires. À savoir un immeuble multifonctionnel de bureaux, des espaces HoReCa, un fitness, une crèche, une zone commerciale et un espace dédié aux loisirs.

Cet agrandissement permettra également de passer de 28.700 à 32.000 places.