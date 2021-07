Il y a deux ans, le Foyer culturel d'Awans organisait pour la première fois une projection de film en plein air. Pas moins de 500 personnes avaient ainsi profité du cadre agréable du parc du château d'Awans pour découvrir ou redécouvrir Bohemian Rhapsody. Ce fut un beau succès!

L'idée était de reproduire l'expérience mais, l'an dernier, la pandémie de Covid-19 en a voulu autrement... Tout en s'adaptant aux mesures sanitaires toujours en vigueur, le Foyer culturel organise la deuxième édition du cinéma en plein air.

"Comme pour la première édition, ce sont les gens qui votent pour choisir le film qui sera diffusé. Et à nouveau, cela se passera dans le parc du château d'Awans", précise Samuel De Toffol, l'échevin en charge de la culture à Awans.

Trois films sont proposés: Jurassic Park (1993), Mamma Mia ! et Retour vers le futur 1. Au départ de la page Facebook du Foyer culturel, un lien permet de voter pour le film de votre choix. Celui qui comptabilisera le plus de votes sera le film qui sera diffusé le 30 juillet prochain. Il est possible de voter jusque jeudi prochain.

"La volonté est de proposer un événement familial et accessible à tous en fixant le prix des places à 5 €", poursuit l'échevin.

Vu le contexte, l'accès sera limité à 400 personnes. "Les gens seront installés par bulle et il y aura de l'espace entre les bulles. Et quand les gens circuleront sur le site, ils devront porter le masque", indique l'échevin.

Les inscriptions sont déjà lancées via la page Facebook du Foyer culturel.

Une zone sera réservée aux personnes ayant emporté chaise et tabouret tandis qu'une autre zone sera dédiée aux personnes avec plaid.

Ouverture du site à 19 h 30 pour une projection dès la tombée de la nuit.