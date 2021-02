Thomas, Lydie, Vincent, Amaury et Enzo âgés de 21 à 24 ans, ont comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre de l’homicide involontaire d’Axel Leroy, 21 ans, lors d’un Rallye des Parrains, une fête estudiantine qui s'est déroulée dans la nuit du 30 au 31 octobre 2018.

Le jeune homme était de sortie dans le quartier du carré à Liège. Ce jeune spadois étudiait dans une haute-école de Liège. Selon les caméras de vidéo-surveillance, Axel Leroy est arrivé dans le quartier vers minuit trente. Selon les éléments recueillis, il n’avait pas ou peu bu d’alcool à son arrivée.

Il n’est resté sur place que deux heures. Pendant ces deux heures, il a ingurgité de grandes quantités d’alcool. Ainsi, selon les éléments du dossier, il a bu de l’alcool d’orange, de la vodka, des bières couplées à de l’alcool à l’anis, mais aussi de l’absinthe flambée et un mélange de cinq alcools contenant du gin, de la vodka et de la téquila. Il a quitté le Carré à 2 h 36. Il a quitté le Carré, traversé le boulevard d’Avroy et s’est effondré à 2 h 41 au pied de la rue Saint-Gilles. Ses amis qui se trouvaient sur place avec lui on fait appel aux secours.

Au téléphone, l’opérateur a tenté de connaitre l’état du jeune homme et a donné la marche à suivre pour lui venir en aide. Le jeune homme a été mis en position latérale de sécurité. Une ambulance est arrivée sur place et selon les secours, les paramètres du jeune homme démontraient déjà qu’il était en arrêt respiratoire. En effet, ses yeux montraient des signes de souffrance respiratoire.

Le tribunal a entendu un expert en toxicologie. Le prélèvement réalisé plus d’une heure et demi après la chute a démontré qu’Axel avait un taux de 2,6 grammes d’alcool par litre de sang. "Il devait être entre l’état d’ébriété et d’ivresse", a indiqué l’expert Charlier. "Cela induit une modification du comportement, des perceptions. On est dans un stade apathique. Il y a des troubles de la vision et de l’équilibre. On peut parler d’une alcoolisation massive sur un court laps de temps. Cet état peut provoquer une difficulté de la respiration."

Le tribunal a également entendu le médecin légiste. Dans une des déclarations, un des jeunes a expliqué qu’il avait mis ses doigts dans la bouche d’Axel et avait senti que sa langue était relevée. "C’est dangereux de mettre les doigts dans la bouche, il ne faut pas retirer la langue", a déclaré le médecin légiste. "Ce n’est pas recommandé. Il est arrivé à des urgentistes de se faire mordre les doigts de cette manière. De plus, la langue n’est pas fixée au palais donc ce n’est pas un problème qu’elle soit haute." Le médecin légiste a confirmé que le jeune homme était décédé d'une inhalation massive de vomissures dans les voies respiratoires.

Le tribunal entendra les prévenus le 2 avril prochain et a prévu une audience en juin pour permettre d’entendre les ambulanciers.