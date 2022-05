La femme qui disait ignorer que son mari la trompait a participé à des relations sexuelles à quatre

Mieux que Les feux de l’amour, plus palpitant que les scenarii de Dallas et Dynastie réunis, plus incroyable que les rebondissements de Plus belle la vie, le tribunal correctionnel de Liège examine une affaire à rebondissements qui s’est déroulée dans un village d’Aywaille pendant plusieurs années !