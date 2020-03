Le collège communal d'Aywaille vient de mettre sur pied, sur proposition du député Philippe Dodrimont, par ailleurs chef de groupe Ensemble, une cellule d’aide aux entreprises concernées par la mesure d’aide wallonne en cas de fermeture.

Pour rappel en effet un fonds extraordinaire de 233 millions d’euros a été mobilisé afin de mettre en place l’octroi d’une indemnité compensatoire de 5000 € par entreprise touchée par cette crise du Coronavirus. "Sachant que les secteurs principalement concernés sont l’Horeca, le commerce de détail ou encore les agences de voyage, la commune d’Aywaille, dont on connaît l’activité dans ces segments économiques, se devait de réagir", a indiqué Philippe Dodrimont.

Pour bénéficier de l'aide, il faut bien sûr effectuer les démarches adéquates. Compliqué dans ce contexte de crise... C'est ici que la cellule d'aide prend tout son sens. "Sous la responsabilité de Françoise Lejeune qui œuvre déjà pour le compte de l’administration communale au sein de l’échevinat du commerce, cette cellule aura pour mission première d’aider les entreprises dans l’établissement du dossier exigé par l’administration wallonne pour obtenir ces indemnités. A ce propos, une plateforme sera mise en ligne le 27 mars prochain et c’est à cette date que les dossiers pourront commencer à être transmis", poursuit le député qui précise encore "que l’on peut ajouter comme éligibles à une aide, ceux qui ont vu,par effet de la crise, leur activité réduite"... C'est donc aussi le cas des coiffeurs ou de certains services d’aide aux personnes. Ils pourraient percevoir 2500€...

"Il est primordial que ces dossiers soient rapidement rentrés auprès de la Wallonie qui, en cas d’accord sur ceux-ci, pourrait verser les indemnités dès avril 2020", poursuivent le député et Christian Gilbert, échevin du Commerce. "En effet, déjà touchés par la restructuration du commerce, dont l’émergence exponentielle du commerce en ligne, les petits commerces ne peuvent survivre à cette crise si on ne les aide pas... À travers eux, c’est toute la cité qui pourrait être affectée. Rien que pour l’Horeca nous en sommes déjà à plus de 50 entreprises concernées"...

Madame Lejeune peut être contactée au 0495/27.43.35.