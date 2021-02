Recours La vente polémique de la parcelle au village de Sur-la-Heid est annulée.

Nous l’évoquions il y a quelques semaines déjà, une polémique foncière relative au "droit d’aisance", enflait à Aywaille, concernant la vente d’une parcelle au village de Sur-la-Heid. Concrètement, l’opposition Ecolo et Aywaille Demain avait introduit un recours contre la vente en question… Recours qui vient d’aboutir puisque le ministre a rendu son arrêté ce 4 février : la vente est annulée. En effet, "une remise de 50 % sur la valeur du bien avait été accordée. Cette remise devait être justifiée et le Ministre ne reconnaît pas la justification avancée par la Commune", précise le conseiller indépendant Jean Close, également à l’origine du recours. Et comme l’indique ce dernier, cette décision pourrait avoir des conséquences bien plus larges à Aywaille… Situons.

Cette notion de droit d’aisance (qui n’existe qu’à Aywaille) désigne le droit d’usage exercé par des particuliers sur des terrains appartenants à la commune… droit qui permet aussi d’acheter le terrain ensuite à 50 % de son prix.

Dans le cas présent, l’opposition dénonçait un détournement du droit au profit d’une promotion immobilière.