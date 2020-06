Le sexagénaire donnait de l’argent et de la marijuana et menaçait de diffuser des images compromettantes des victimes

Alexandre, un sexagénaire habitant à Aywaille a écopé de 5 ans de prison avec sursis probatoire pour un cinquième de la peine pour avoir commis des attentats à la pudeur et des viols sur cinq jeunes garçons parmi lesquels, certains sur lesquels il avait autorité. Des faits qu’il a commis entre 2008 et 2016.

Le 27 juin 2017, un jeune homme âgé de 16 ans s’est rendu au commissariat de police pour déposer une plainte à l’encontre d’Alexandre. Il a expliqué avoir été victime d'attentats à la pudeur et de viols de la part de l’intéressé entre ses 14 et ses 17 ans. Il était hébergé avec son frère à l’endroit car Alexandre était un ami de son père qui était alcoolique et violent.

Rapidement Alexandre a proposé aux garçons de les toucher moyennant une rémunération. Alexandre leur a fait consommer de l’alcool et des stupéfiants. L’homme les menaçait également de diffuser sur Internet des photographies compromettantes d’eux si ils refusaient de se soumettre. Il les menaçait également de les faire frapper par des forains.

Le frère du garçon s’est enfui avec le GSM d’Alexandre et qu’il était rassuré sur les fait qu’il ne pourrait pas diffuser les photos sur Internet. Lors de l’enquête, il est apparu que le suspect avait hébergé d’autres mineurs d’âge à son domicile et que ceux-ci auraient également été victimes de faits de moeurs.

Entendus, trois autres jeunes ont confirmé avoir été soumis au même traitement que les frères.

Alexandre a admis une partie des faits mis à sa charge. Les experts estiment que le risque de récidive dans son chef est « modéré à élevé. »