Les mesures de soutien aux commerces locaux se multiplient dans les communes liégeoises… et ce lundi, c’est Aywaille, référence commerciale historique en Ourthe-Amblève, qui annonçait les mesures phares décidées "afin de relancer son économie locale". Les autorités communales ont ainsi présenté un plan jugé "ambitieux et inédit", comportant "un panel impressionnant de mesures en faveur de la population et des activités commerciales". Plan travaillé avec l’ensemble des composantes politiques du conseil…

Principale mesure : cette mise à disposition de tous les Aqualiens de "bons commerces", d’une valeur de 20, 30 ou 40 euros, respectivement pour les isolés, ménages de deux personnes et ménages de trois personnes et plus. À elle seule, cette initiative est évaluée à 166 000 euros. Et ne coûtera rien aux citoyens…

"En effet, ces bons sont offerts à tous les Aqualiens et ils ne seront exploitables que dans les commerces de l’entité, sans compter les grandes surfaces", explique Jérôme Bieuvlet échevin des Finances, "car l’idée est bien de relancer les commerces locaux". Chaque ménage recevra donc un courrier avec un code (QR) qu’il pourra utiliser dans un commerce de l’entité. Et l’échevin de préciser que la commune compte sur "l’effet multiplicateur" ; un client dépensant souvent plus que la valeur de son bon.

Autre mesure prise pour soutenir le commerce : cette promesse, comme à Liège ou Verviers, d’étudier "toute possibilité d’élargissement du domaine public pour les terrasses de l’Horeca"…

Afin d’éviter une vision court-termiste par ailleurs, les autorités annoncent aussi réserver la somme de 40 000 euros pour s’allouer les services d’une entreprise spécialisée et dont l’objectif serait d’améliorer l’image d’Aywaille, de manière active et proactive... Sans oublier ces allègements fiscaux comme la taxe sur les terrasses perçue et rétrocédée à tous les établissements Horeca sous la forme d’un subside de 200 €. L’investissement global en faveur du commerce est de 294 600 euros.