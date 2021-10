Le parking d’Ecovoiturage de Playe, situé à proximité de l’autoroute E25 (sortie 46 Aywaille) est un des nombreux parkings mis en place par la Province de Liège pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, désengorger les routes, etc.



Avec ses 63 places destinées aux voitures, dont 2 pour personnes à mobilité réduite (PMR) et 3 emplacements destinés aux vélos, ce parking d’Ecovoiturage est accessible à tous ceux qui souhaitent covoiturer. Il propose également divers services et commodités s’intégrant aux concepts de développement durable et de mobilité : une aire de convivialité (zone de pique-nique, éclairage sécurisant, bulles à verre, etc) y a été aménagée.



Grâce à une collaboration entre les Échevinats de la Mobilité, de l’Énergie de la commune d’Aywaille et le Département de développement durable de la Province de Liège, une borne de recharge avec 2 connecteurs de type 2 "Mennekes" (IEC 62196-2) vient d’être mise en service sur le parking. Cette borne est prévue pour alimenter simultanément deux véhicules. Elle est mise gratuitement à disposition des utilisateurs jusqu’à fin mars 2022.Le Parking d’écovoiturage de Playe se situe précisément à l’adresse Playe 50, Sougnée-Remouchamps (Aywaille) en face de la caserne des pompiers et de la maison de la Croix Rouge bretelle d’autoroute E25 sortie 46 aux coordonnées GPS : 50.49041, 5.71492.