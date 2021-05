Jack, 60 ans, le patron de la taverne le Privilège, à Aywaille, dans la province de Liège, est heureux des nombreuses réservations qui ont eu lieu dans son établissement.

En effet, toutes les tables étaient réservées tant pour le samedi que le dimanche. “Pendant la fermeture, nous avons travaillé à la réouverture”, indique le patron. “Nous avons notamment investi dans une carte antivirale et antibactérienne. Elle a le label Iso. C’est une exclusivité dans la région.”

Depuis l’annonce de l’ouverture des terrasses, c’est le rush. “Nous avons agrandi la terrasse pour permettre une plus grande distance entre les tables.”

Le patron redoute un peu le travail en deux services et ne comprend pas bien son utilité. “ Le laps de temps est très court entre les deux services. Les deux services ne sont pas logiques si on veut éviter que les gens se croisent. En effet, les clients du premier service vont vouloir rester jusqu’à la fin tandis que les suivants vont arriver pile à l’heure puisqu’ils n’ont que deux heures pour manger. On va donc avoir une centaine de personnes qui se croisent au même moment. De plus, nous espérons que les personnes qui devront partir à la fin du service respecteront la règle.” Jack est toutefois heureux de pouvoir rouvrir parce que la fermeture a été particulièrement longue.

“Maintenant, on va travailler, travailler et travailler. Cette année a provoqué un manque à gagner énorme. Pour vivre pendant un an, j’ai vidé toutes mes réserves. A soixante ans, mon bas de laine est vide.”

Pendant notre visite dans l’établissement, le téléphone n’a pas cessé de sonner. “Les tables ont toutes été réservées pour le weekend. Nous avons refusé du monde. On est full. Je préfère un peu refuser parce que l’on remet au travail des gens après sept mois et demi d’inactivité. De plus, il y a beaucoup de problèmes d’approvisionnements. Il y a des ruptures de stock partout et les prix ont flambé.” Les vingt-cinq jeunes qui travaillent sur place sont également ravis de retrouver leur emploi. “C’était une reprise assez violente, mais tout va bien”, explique Yona. “C’est chouette, il y a plein de monde”, termine Léa.