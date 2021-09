Sports Le hall omnisports devrait toutefois être opérationnel dès janvier.

À Aywaille comme dans de nombreuses autres communes situées le long des cours d’eau, le nombre de bâtiments ravagés par les inondations est important… mais ici, ce sont principalement l’administration communale et le complexe sportif, situés le long de l’Amblève, qui ont subi la montée des eaux. Depuis mi-juillet, le personnel communal et les bénévoles œuvrent à la réhabilitation des lieux et si les terrains de football ont pu retrouver un "profil" acceptable (mis à part le terrain synthétique), il n’en va pas de même pour le complexe sportif. Tant la salle de sport que la piscine sont, depuis les inondations, inaccessibles. Et la nouvelle vient de tomber : la piscine ne sera pas ouverte avant la rentrée de septembre 2022, dans un an !