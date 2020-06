Une consultation numérique permet à tous les citoyens qui le souhaitent de s’impliquer concrètement

Depuis ce lundi 22 juin, les citoyens d'Aywaille ont la possibilité de partager toutes leurs bonnes idées pour lutter contre les "nuisances prioritaires identifiées par la commune". Il s'agit d'une phase préalable, un état des lieux donc. Le tout, soutenu par la Wallonie

"Les questions relatives à la propreté publique, à la présence de déchets sauvages et de dépôts clandestins dans certains endroits des villes, des villages ou aux abords des routes préoccupent un grand nombre de citoyens. Elles conditionnent, en effet, le sentiment de bien-être et de sécurité dans nos espaces de vie", explique-t-on à l'administration communale. "Les actions publiques en la matière, et notamment celles des communes, sont nombreuses et souvent coûteuses en temps, en ressources humaines et financières. Malheureusement, elles sont trop peu évaluées par les gestionnaires et doivent sans cesse être réitérées, faute de résultats probants sur le moyen ou le long terme".

L'an dernier, un appel à candidatures a donc été lancé par le ministre wallon de l'Environnement (appuyé par l'ASBL Be Wapp), afin de soutenir les communes dans l'élaboration d'un plan local de propreté. Appel auquel Aywaille a répondu. Et cette dernière de faire partie des lauréats et, dès lors, de rejoindre les 60 autres communes engagées dans la même démarche. "Pour nous aider à construire notre Plan Local de Propreté, nous sommes accompagnés durant près d’un an par Espace Environnement asbl et le bureau d’études RDC Environnement", poursuit-on à la commune.

Aujourd'hui, après un premier diagnostic détaillé qui a été dressé, incluant un ensemble de faits et chiffres notamment glanés par les services communaux et mettant en exergue plusieurs "points noirs", la volonté à Aywaille et de réaliser une consultation en ligne pour récolter les idées de chacun.

C’est la raison pour laquelle la Commune d’Aywaille a lancé depuis ce 22 juin et jusqu'au 20 juillet 2020 une consultation numérique, à travers la mise à disposition d’une plateforme dédiée : https://cutt.ly/eyYuIuY

"Via une interface informatique, il est ainsi possible à chacun de faire entendre sa voix, tout en restant chez lui, dans le contexte particulier de crise sanitaire que nous traversons actuellement. L’objectif ? Finaliser un programme d'actions après l’été, puis le mettre progressivement en œuvre, avec le soutien de tous".

Précisons encore qu'un plan local de propreté est "un ensemble d’actions coordonnées visant à réduire la présence de déchets sauvages et de dépôts clandestins sur le territoire, en combinant plusieurs types d’actions, de manière équilibrée : actions de sensibilisation, de nettoyage et de répression, amélioration des infrastructures de propreté et meilleure gestion de l’espace public".