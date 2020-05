Ce vendredi 29 mai dans le courant de l'après-midi, la circulation a été "rétablie" dans le centre d'Aywaille. En effet, le giratoire a été remis en fonction suite à la fin d'une importante phase des travaux.

Concrètement, les travaux sont terminés dans les rues du Rivage et de l'Enseignement. Ceux-ci consistaient en la pose de l’égouttage et en la rénovation de la rue du Rivage et du parking Rivage.



Dès lors, les usagers venant de Sprimont vers Comblain doivent à nouveau emprunter les rues du Rivage et de l'Enseignement pour rejoindre l'avenue François Cornesse. S'ils désirent se rendre vers Remouchamps ou Harzé, ils doivent emprunter les rues du Rivage et de l'Enseignement, avant de reprendre l'avenue François Cornesse et la place Thiry. Les usagers venant de la rue de l’Enseignement vers la place Joseph Thiry sont prioritaires par rapport ceux de l’avenue François Cornesse.

Les usagers qui viennent de Remouchamps et qui souhaitent rejoindre Comblain devront aussi emprunter la place, les rues du Rivage et de l'Enseignement.

La place Joseph Thiry, pour sa partie comprise entre la rue du Rivage et l’avenue François Cornesse, est donc à nouveau placée en sens unique vers Sprimont. La place Joseph Thiry, pour sa partie comprise entre l’avenue François Cornesse et les feux lumineux, restera en double sens.

La rue de Septroux, pour sa partie comprise entre le tunnel du chemin de fer (« la percée Eloy ») et l’avenue François Cornesse est donc remise en double sens. Rue Bovière : la circulation reste interdite dans le sens rue Des Sœurs vers l’avenue François Cornesse.