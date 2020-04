Une exonération sera étudiée ultérieurement.

Le Collège communal d’Aywaille l'a annoncé ce vendredi midi par la voix de l'échevin des Finances, Jérôme Bieuvlet : décision a été prise de suspendre, "jusqu’à nouvel ordre, l’envoi des taxes en rapport avec l’activité commerciale pour les commerçants et les propriétaires de chambres de séjour".

On le sait en effet depuis le début du confinement, le secteur Horeca et le petit commerce n'est pas à la fête. À Aywaille précisément, ces deux "secteurs" sont l'ADN du centre-ville... qui souffre naturellement de la situation. D'aucuns le disent par ailleurs, cette situation est amenée à se prolonger... au-delà du 19 avril ? C'est la crainte.

À Aywaille, l'échevin des Finances explique encore que le Collège n'a pas voulu prendre de décision hâtive, d'autant qu'une coordination avec les niveaux régional et fédéral (aides et interventions) doit être privilégiée. La décision communale vise donc à suspendre l'envoi des taxes.

"Celles-ci ne sont pas exonérées mais seulement suspendues le temps de la crise actuelle !", précise l'échevin. "Le Collège se positionnera dans les prochaines semaines sur une possible exonération lorsqu’il sera en possession des multiples informations nécessaires pour pouvoir décider équitablement et efficacement". Des questions se poseront sur les différentes activités à l'arrêt, la durée de cet arrêt et les aides déjà apportées par les autres niveaux de pouvoir. Entre autres...