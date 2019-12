Le suspect a bouté le feu à la maison de la victime.

La nuit de jeudi à vendredi, un incendie criminel a eu lieu dans une habitation située à Aywaille.

Après un anniversaire bien arrosé, la victime a demandé au suspect de rentrer chez lui. L’homme visiblement ivre et mécontent, est revenu quelques instants plus tard devant la maison. Il a alors tambouriné sur la porte avant de jeter une chaise dans une des vitres de l’habitation et d’y mettre le feu.

Si les dégâts causés par l’incendie sont importants par chance, il n’y a pas de blessé.