Le défenseur des animaux condamné enlever des passages critiques envers la société

La cour d'appel de Liège vient de condamner Jean-Michel Stasse, le fondateur et président de l’association Wolf Eyes, à payer un euro symbolique au Monde Sauvage d’Aywaille pour avoir publié une vidéo et de nombreux messages critiques envers la manière dont la société traite les animaux qui y sont détenus. La cour a estimé que Jean-Michel Stasse avait nuit à la société. Il a fait un “usage abusif de sa liberté d’expression” et a “commis une faute.”