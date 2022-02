Aywaille/Condroz Avec le soutien des éleveurs du Condroz et environs…

Comme partout en Wallonie, la province de Liège souffre d’une pénurie d’abattoirs. C’est pourquoi la Commune d’Aywaille est occupée à monter un dossier pour relancer le petit abattoir bovin et ovin d’Awan (Aywaille) qui a fermé ses portes il y a deux ans. "Ce projet répond à une demande des éleveurs d’Ourthe-Amblève mais aussi du Condroz et du nord de la province du Luxembourg, qui n’ont d’autres choix que de courir jusqu’à Aubel, Saint-Vith, Ciney pour faire abattre leurs bêtes", explique Thierry Carpentier, bourgmestre d’Aywaille. Le but est aussi de promouvoir le circuit court et de faciliter la vie des plus petits exploitants, qui, de plus en plus, se diversifient. La pénurie des abattoirs est un problème qui va s’amplifier… "Il n’existe plus aucun abattoir de proximité dans la région. La fermeture de ce dernier petit outil local a été perçue comme une perte par la plupart des éleveurs de la région", indique le Ferrusien Christian Verdin, président de l’association régionale des éleveurs de bétail d’Ourthe-Amblève. Il est lui aussi impliqué dans le projet et sait bien de quoi il parle.