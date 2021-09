La police a eu fort à faire dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier du Carré à Liège. En effet, une bagarre générale a éclaté en plein milieu de la nuit (dimanche matin) entre de nombreuses personnes. Selon les témoignages, une vingtaine de jeunes seraient impliqués dans cette rixe.

Pour une raison qui reste à déterminer (les auditions sont en cours), la bagarre a éclaté entre ces jeunes dans les rues du quartier festif. Des coups de pied et de poing on été échangés par plusieurs protagonistes lorsque, soudainement, l'un d'eux s'est effondré. Ce qui n'a pas empêché les assaillants de continuer à le frapper alors qu'il se trouvait au sol.

Prévenue, la police est alors intervenue et a intercepté trois suspects. Le jeune homme, inconscient, a été emmené à l'hôpital. Ses jours ont été annoncés comme étant en danger et, un moment, on le pensait même mort. Son état se serait toutefois stabilisé ce dimanche mais il reste critique.

Les trois suspects interpellés sont jeunes également (un mineur et deux jeunes majeurs). Ces derniers sont entendus en ce moment... S'ils s'avèrent qu'ils sont bien responsables, les faits seraient qualifiés de tentative de meurtre. Le mineur serait entendu par un juge de la jeunesse tandis que les deux autres seraient présentés à un juge d'instruction.

La victime est actuellement aux soins intensifs. Selon nos informations, elle serait âgée de 31 ans et actuellement domiciliée à Fedasil.