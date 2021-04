C’est un différend commercial à propos de la qualité d’une prestation qui est à l’origine d’une importante bagarre survenue samedi dans un car wash du quartier Saint-Léonard, à Liège.

Au sortir de sa voiture de l’infrastructure, un client s’est plaint de la qualité du travail. L’employé ne l’a pas entendu de cette oreille et le ton est très vite monté entre les deux hommes.

Les choses ont pris une telle tournure, que commerçant et client en sont venus aux mains et ont même appelé des renforts… Au final, une bagarre a éclaté opposant trois personnes, côté client et six belligérants, côté commerçant. Les coups portés ont été rudes puisqu’un client s’est retrouvé avec une fracture de la main, ses copains ayant reçu un coup de pelle et, pire encore un coup de tournevis dans le thorax. Heureusement, les jours d’aucune des victimes ne sont en danger.

L’alerte a été donnée et la police est intervenue, deux "agresseurs" ont ainsi été interpellés, les autres parvenant à prendre la fuite.

Les deux hommes ont été privés de liberté et déférés, dimanche, au parquet de Liège. Il semble, en effet, selon plusieurs témoins extérieurs à la scène, que ce soient les auteurs interpellés qui aient porté les premiers coups.