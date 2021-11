Il avait annoncé des mesures fortes, le bourgmestre f.f. hutois Éric Dosogne les prend. Il vient ainsi d’en annoncer plusieurs dans le but de renforcer la sécurité en ville. Le week-end dernier, dans la nuit de vendredi à samedi, une bagarre dans un des cafés de la grand-place, Le 45 Bar, a dégénéré au point qu’une personne a été mortellement poignardée de plusieurs coups de couteau alors que cinq autres étaient grièvement blessées.

Directement, le bourgmestre f.f. avait annoncé vouloir s’entretenir avec le chef de corps de la zone de police, Jean-Marie Dradin. La cellule sécurité communale s’est ainsi réunie ce mardi après-midi. Avec, en ligne de mire, des décisions à prendre concernant la sécurisation du centre-ville non seulement après le dramatique fait divers de ce week-end mais aussi, plus largement, les excès constatés depuis la réouverture des débits de boisson. Les mesures?

1. Renforcement. Il va y avoir un renforcement des contrôles, des patrouilles et de l’utilisation des caméras du réseau de surveillance installé en ville.

2. Horaire Horeca et magasins. Les horaires d’ouverture des débits de boissons mais aussi des restaurants et des magasins qui vendent de l’alcool, dans un rayon de cinq kiomètres autour de l’hôtel de ville, vont être revus à la baisse. Ainsi, en semaine, les débits de boisson seront fermés de minuit à 6 h du matin. Les week-ends, ils devront fermer leurs portes de 1h à 6h. Les magasins de l’hypercentre qui proposent de l’alcool à la vente fermeront aux mêmes heures.

3. Le 45 Bar. Et le café où la bagarre a éclaté et où les coups de couteau ont été échangés? Le 45 Bar fait l’objet d’un arrêté de fermeture car le bourgmestre ne veut pas que de tels troubles à l’ordre public se répètent, or il y a un risque selon lui. La fermeture est de mise jusqu’au 1er janvier à minuit.