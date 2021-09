Vous aimez le "vivant", mais le vivant c’est quoi ? L'association Education-Environnement vous invite à vous exprimer le temps d’une balade dans le parc de laChartreuse. Le parcours sera agrémenté de trois ateliers variés et interactifs pour vivre une balade introspective, sensorielle, collective, philosophique, politique et conviviale.La balade est accessible à toutes et tous.Rendez-vous dans le parc par l’entrée située rue « Thier de la Chartreuse » - LiègePrix : Libre. Fin de la balade au plus tard à 12h.Plus d’infos et inscription obligatoire sur le site www.education-environnement.be ou au 04 250 75 10

Une balade organisée en partenariat avec www.equipespopulaires.be.

Education-Environnement est une association qui vise à sensibiliser chacun à vivre une relation plus proche avec la Nature et avec son environnement local, "l’aider à comprendre la place de l’Homme – et la sienne en particulier - dans un monde complexe, avec tous ses enjeux et interactions ; l’accompagner dans un processus de découverte, de développement personnel et d’ouverture d’esprit sur le monde qui nous entoure et l’encourager à être acteur dans son milieu de vie".