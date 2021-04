Comme bien d’autres événements, l’anniversaire de l’ASBL Basse-Meuse Développement n’a pas pu être célébré en 2020. Il y a tout juste un an cependant, l’association qui a fait de l’emploi et de son territoire (la Basse-Meuse) son ADN fêtait ses 15 printemps et, pour l’occasion, un passage de témoin était réalisé. En effet, c’est le visétois Ernur Colak qui est devenu en février dernier président de l’association, remplaçant Frédéric Daerden, appelé à d’autres tâches. Aujourd’hui, le nouveau président et le directeur Benjamin Blaise ont fait le point sur le travail accompli mais aussi sur les nombreux projets lancés… pour le développement de la Basse-Meuse.

"Nous étions jusqu’ici quatre employés mais le travail ne manque pas et d’ici peu, nous serons 8 dans l’équipe", explique le directeur de l’association qui compte aujourd’hui parmi ses membres 6 Communes, les trois originelles que sont Herstal, Visé et Oupeye, auxquelles sont venues se rajouter Blegny, Bassenge et Dalhem. "Et Juprelle devrait nous rejoindre d’ici peu", confirme Serge Fillot, administrateur.

Il faut dire que l’objectif est bien de travailler au développement et à la pérennisation de l’emploi sur l’ensemble du territoire de la Basse-Meuse, en fédérant ses acteurs. L’association collabore avec une centaine d’entreprises, du petit indépendant à l’industriel comme la FN, Safran ou CBR.

Avec les écoles

Outre les projets à dimension industrielle, Basse-Meuse Développement adhère désormais à MyMachine… Liège. Ce concept qui dépasse les frontières de la Basse-Meuse (il existe une dizaine de projets MyMachine dans le monde) vise à susciter des vocations chez les plus jeunes en stimulant leur créativité. Pour le projet liégeois, l’ASBL collabore avec 6 écoles primaires, 5 secondaires et une supérieure (Helmo). L’idée est de réaliser un projet concret germant du cerveau des plus jeunes (comme cette plieuse-rangeuse de vêtement) en confiant l’aspect technique aux plus grands. En octobre dernier, BMD a aussi répondu à l’appel à projet wallon "Soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie". Il fut retenu parmi les 46 projets sélectionnés. Ce projet qui débute ce mois, en partenariat avec Cynorhodon, la coopérative ADM Bio ou encore le Club d’entreprises des Hauts-Sarts, vise à "mettre en place différentes actions permettant de faciliter l’accès aux produits locaux pour les citoyens de la Basse-Meuse (système de commandes, points de ventes, évènements…) mais également de sensibiliser à cette thématique, d’articuler l’offre existante et de permettre au plus grand nombre de devenir acteur de cette question".

Enfin, l’association se dit tournée vers l’avenir avec des enjeux spécifiques au territoire… dont Chertal. La reconversion et le redéploiement pertinent du site sont au cœur de ses préoccupations.