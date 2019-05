Ils ont commis deux agressions dans la soirée de vendredi

Cela fait plusieurs semaines que des braqueurs de pharmacies sévissent en Basse-Meuse. Jusqu’ici, la police locale s’était montrée impuissante pour contrer ces agissements. Mais, vendredi soir, les policiers ont reçu un sacré coup de main d’une employée d’une officine qui venait de se faire braquer.

Tout commence en fait, vers 18 heures, lorsqu’un inconnu armé a fait irruption dans la pharmacie Multipharma, rue Gérard Wilket à Blegny. Alors que son complice faisait le guet et attendait dans une voiture toute proche, l’inconnu a menacé la pharmacienne et s’est ainsi fait remettre quelques centaines d’euros et deux chèques-commerce d’une valeur de 25 euros… Son forfait accompli, l’homme a tourné les talons, a quitté l’officine et s’est engouffré dans la voiture qui a démarré en trombe.

Le temps de faire la route et vers 18 h 15, les deux malfrats sont arrivés à la pharmacie Stassen-Bya, rue Provinciale, à Juprelle.

Là aussi, un homme a pénétré dans l’officine alors que l’autre attendait dans la voiture. Sous la menace de son couteau, il a exigé l’argent de la caisse et a fini par se servir lui-même, trouvait que la pharmacienne n’allait pas assez vite.

En possession de quelques billets, l’homme a ensuite pris la fuite pour monter dans la voiture. Le véhicule a démarré alors qu’une employée sortait de l’officine pour pouvoir indiquer à la police le moyen de fuite des braqueurs.

Le véhicule a donc été identifié. Un des hommes a été interpellé alors qu’il se trouvait encore à son bord, tandis que l’autre a été appréhendé alors qu’il rentrait chez lui.

Les deux hommes ont été privés de liberté et déférés, samedi matin, au parquet de Liège.