Bassenge Une décision qui fait réagir les adeptes du motocross, dépourvus de circuit.

Depuis deux ans, la commune de Bassenge connaît une pratique sauvage croissante de la moto tout-terrain, du quad et du buggy.

"Depuis le début de la pandémie, de nombreux motards et conducteurs de quads ou buggys envahissent nos campagnes ainsi que les différentes carrières et bois de la commune", constate la bourgmestre Valérie Hiance, qui rappelle que "cette pratique sauvage est interdite".

La loi interdit en effet la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels, sauf sur les voies et chemins ouverts à la circulation publique, ou terrains de terre prévus à cet effet.

La commune signale que cette pratique illégale cause de nombreux désagréments tels que "des dégâts aux cultures des agriculteurs, l’insécurité des marcheurs, des nuisances sonores et physiques, et le danger pour les pratiquants". Plusieurs habitants se sont ainsi plaints de nuisances.

Sanctions