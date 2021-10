En mars dernier, le collège communal de Bassenge, par voie de communiqué, avait fermement marqué son désaccord quant à un projet de prison sur le site de l’ancien du radar de Glons suite à l’absence de reconversion envisagée. Le collège avait déjà déploré que les derniers projets envisagés par le Gouvernement fédéral n’avait absolument pas été concertés avec le pouvoir communal.

Quelques semaines plus tard, le collège apprenait informellement à nouveau que le projet de prison sur le site de Glons avait totalement été mis de coté par le Gouvernement en vue de concentrer les investissements sur les rénovations importantes à réaliser dans les établissements pénitenciers existants.

Ce mardi soir, quelques heures avant sa séance, le collège communal a appris, une nouvelle fois unilatéralement, que le Conseil des Ministres du Gouvernement fédéral a décidé de créer un centre ouvert d’accueil de migrants sur l’ancien site du radar de Glons. Ce centre d’accueil devrait accueillir dès mercredi prochain (le 3 novembre) 200 demandeurs d’asile et, dans une seconde phase, 400 nouvelles personnes en sus. "A l’heure actuelle, on ne dispose que de ces seules et uniques informations concernant les projets du gouvernement fédéral", explique la bourgmestre Valérie Hianc.

"Si le Collège Communal de Bassenge ne nie absolument pas les nombreuses et graves crises humanitaires ainsi que le devoir d’accueil essentiel à remplir par nos démocraties, il n’en demeure pas moins que l’absence totale de concertation quant à la mise en place d’un centre d’accueil sur le territoire de notre commune nous apparaît absolument inacceptable tant pour le Collège Communal que pour la population bassengeoise".

Et de poursuivre : "suite aux demandes d’éclaircissements restées sans réponse et en l’absence totale de concertation de la part des autorités fédérales, le Collège Communal n’a d’autre choix que de s’opposer fermement à cette imposition non concertée".

Le Collège Communal de Bassenge, par voie de communiqué, dit s’engager à informer l’ensemble de sa population "dès que des informations complémentaires auront été obtenues auprès du Gouvernement".