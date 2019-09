Trois jours après la fusillade de Liège où un policier père de famille, Maxime Pans, a été touché d’une balle dans la tête par un forcené, abattu en riposte par un collègue, Stéphanie Dewitte, la belle-sœur de la victime a posté un émouvant message sur Facebook : "Je suis épuisée de ce monde, de devoir être forte, de devoir tout comprendre, d’essayer de gérer tout ce qui gravite autour de nous…

"Épuisée du laxisme dont fait preuve notre gouvernement…

"En rage de voir et de constater que malgré le fait que nous soyons entourés de belles personnes, d’autres agissent de façon odieuse et en toute impunité…

"Attristée de voir le monde que nous laissons à nos enfants et de devoir leur apprendre à se défendre plutôt qu’à aimer, tout simplement…

"Pourtant "Dieu" sait que je suis non violente et que j’ai toujours préféré le dialogue et les échanges…

"Fatiguée de voir les gens autour de moi vivre des malheurs sans nom et de ne rien pouvoir y faire…

"Je suis fatiguée patron… Je suis fatiguée…😔

"Mon beau-frère, bats-toi !

"Reviens-nous fort !!!!

"Ma sœur, je te dirais bien d’être forte mais tu l’es déjà trop depuis trop longtemps… Sois donc apaisée de savoir que tu es entourée et aimée et que nous sommes tous là pour toi, pour vous…"

Un message auquel beaucoup ont tenu à s’associer sur Facebook, à commencer par les vœux de rétablissement à la victime, toujours dans un état très préoccupant.