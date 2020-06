La 31e édition est ainsi reportée aux 4 et 5 septembre 2021.

Alors que l'on avait annoncé, en avril dernier, que la 31e édition de la foire agricole de Battice était maintenue les 5 et 6 septembre prochains, mais sans l'école européenne des jeunes éleveurs vu les incertitudes quant aux déplacements des participants, les organisateurs font désormais savoir que l'événement n'aura finalement pas lieu.

"Tout au long de ces derniers mois, nous avons voulu rester positifs. Mais aujourd’hui, nous ne sommes plus convaincus de la pertinence de vouloir maintenir coûte que coûte notre événement dans ce contexte sanitaire. Et ce, malgré la confiance de nos partenaires et de nos exposants! Avant tout autre chose, il n’est pas question pour nous de faire prendre le moindre risque à qui que ce soit sur les 10 hectares de notre champ de foire", précisent-ils.

Et pour cause, ajoutent-ils, trop d’incertitudes subsistent encore... "Que ce soit au niveau des normes sanitaires très contraignantes ou de notre capacité à pouvoir mobiliser nos bénévoles et nos volontaires dans le climat sanitaire que l’on connaît. De plus, il nous est difficile d’évaluer, à l’heure actuelle, la réponse du public".

C'est donc le coeur lourd que le conseil d'administration de la foire agricole de Battice a pris la décision d’annuler l’édition 2020. "Dans l’histoire de la foire, aucune crise sanitaire ne lui avait fait courber l’échine à ce point", regrette le conseil d'administration.

Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé à l'année prochaine, les 4 et 5 septembre 2021! Les organisateurs annoncent leur volonté, tant pour les partenaires et exposants que le public (environ 22 000 visiteurs), d'en faire un événement qui répondra à leurs attentes et qui proposera des nouveautés.