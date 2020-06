Les temps sont durs pour l’Horeca mais la reprise pour ce lundi 8 juin s’annonce chargée… et dans le cadre de cette réouverture, afin que le secteur dispose d’un maximum de chances de "faire le plein" de clients, les autorités locales mettent à disposition leur espace public pour étendre les terrasses, là où c’est possible.

Les pouvoirs publics donc… mais pas seulement. Ce vendredi, le groupe Wereldhave Belgium a annoncé vouloir soutenir les établissements Horeca dans ses centres commerciaux situés à Courtrai, Genk, Tournai, Nivelles et Liège. Au total, 2 000 m² seront mis à disposition de l’Horeca qui se fera connaître…

En Cité ardente en effet Wereldhave Belgium est propriétaire et gestionnaire de la galerie de Belle-Île située à Angleur. Ici, "l’espace qui est réservé à cette opération est exclusivement située à l’intérieur", explique Ine Beeterens, responsable des opérations, "et il est vaste de 384 m² précisément. Avec le chantier en cours dans la galerie, c’était impossible de faire plus".

Près de 400 m² sont toutefois mis à disposition de l’Horeca "gratuitement, durant trois mois", précise Ine Beeterens. "Après, on analysera la situation pour voir si cette mise à disposition est prolongée et sous quelles conditions".

"Sans ces mètres carrés supplémentaires, il apparaît difficile d’avoir un chiffre d’affaires suffisant pour faire face à la plupart des coûts fixes. Il est effectivement exclu d’augmenter le prix des consommations sous peine de faire fuir les clients. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes", précise encore Ine Beeterens.

En pratique, Wereldhave Belgium s’engage à prévoir "un bel aménagement uniforme de ces espaces pour leur donner un petit coup de pouce supplémentaire. La société va faire appel à des partenaires externes, comme l’entreprise qui a conçu notamment la zone VIP de Rock Werchter. Il revient maintenant aux cafetiers et aux restaurateurs de décider d’accepter ou non notre proposition. Nous n’obligeons personne. Les espaces que nous proposons ne se situent pas toujours à proximité directe de l’établissement".