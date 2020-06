Coup de frein pour le plan de transport 2020-2024 de la SNCB… alors que le gouvernement fédéral validait début avril ce plan jugé ambitieux pour le rail belge qui prévoit globalement une augmentation de l’offre de trains de près de 5 %, la SNCB annonçait ce mercredi en commission vouloir postposer d’un an 4 projets… pour surmonter la crise et faire quelques économies doit-on comprendre. Parmi ces projets, 3 en Flandre et 1 seul en Wallonie, celui de la très attendue Ligne 42 qui prévoit le doublement dès décembre 2020 de la fréquence sur cette ligne reliant le Luxembourg à la région liégeoise via Gouvy, Vielsalm, Trois-Ponts, Coo et Aywaille.

Ce jeudi, le ministre François Bellot, en charge de la Mobilité et des chemins de fer belges, doit être interrogé par la députée Vanessa Matz (CDH) qui s’insurge contre cette décision. Dans plusieurs entités traversées par la ligne 42 c’est d’ailleurs l’indignation, chacun jugeant inopportun ce report d’un projet très attendu.

L’écoute des acteurs de terrain

Pour François Bellot, c’est d’ailleurs tout aussi clair, pas question de laisser cette décision se réaliser sans prouver sa pertinence… "Je ne suis pas d’accord avec ce que présente la SNCB en effet, le gouvernement s’est engagé et a validé un plan et je compte m’y tenir", nous a-t-il confié ce jeudi matin. "D’accord, la crise est passée par là mais j’estime que ce n’est pas une raison de dire à certaines personnes qu’ils devront attendre un an de plus et pas à d’autres. Sans raisons valables, présentées et argumentées, il n’est pas question de changer le plan".

Comprenons qu’à ce stade, la SNCB n’a pas convaincu le ministre qui défend une méthode mise en place depuis son arrivée en 2016… l’approche participative. "Nous pratiquons l’écoute des acteurs de terrain, nous sondons les communes. Cela a déjà fait ses preuves dans le plan précédent et le nombre de voyageurs a augmenté de 11,4 %. Si nous avions suivi l’ancienne méthode, l’augmentation aurait été de 3,2 %". Et de préciser qui plus est que cette augmentation permet d’engranger davantage de bénéfices… à réinvestir dans le rail. "C’est un cercle vertueux".