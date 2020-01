Plusieurs clients de la station-service Q8 de Ben Ahin (Huy) ont eu une très mauvaise surprise en faisant le plein: les carburants de la pompe ont été inversés. La société confirme l'information. Elle a stoppé la vente et fait le nécessaire pour que les choses rentrent dans l'ordre le plus vite possible

Ce jeudi, les clients de la station-service Q8 de Ben Ahin ont eu la mauvaise surprise de découvrir que les carburants avaient été inversés !

De nombreux automobilistes ont été victimes de pannes après avoir fait leur plein dans la station-service.

Q8 confirme l'information, explique avoir mis fin aux ventes et précise que les personnes lésées seront remboursées des frais engendrés, après présentation de la preuve d'achat de carburant.

"Les ventes ont été arrêtées dès que le problème a été découvert", indique Q8. "Nous sommes en train de faire le nécessaire pour réparer le problème."

Certains automobilistes ont fait part de leur mésaventure sur les réseaux sociaux.

"Il y a eu une contamination pendant le transport dans un camion", indique Katia Van Bouwel, de Q8 Belgique."Ce genre de problème est vraiment exceptionnel. Je n'ai jamais connu cela auparavant. Dans la station de Ben Ahin, le temps que le problème soit réglé, nous offrons le carburant 98 au prix du 95." Plusieurs dizaines d'automobilistes se sont déjà manifestés. "Une trentaine de personnes nous a déjà contactés. Elles seront remboursées du plein et des frais occasionnés à la voiture. Ce genre d'incident est couvert par une assurance."

Q8 espère que tout rentrera dans l'ordre rapidement. "Nous avons pris des échantillons et nous espérons que le problème sera réglé le plus rapidement possible, probablement dès demain matin."