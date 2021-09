Nous l’annoncions au début de l’été… et c’est un petit coup dur pour le CDH liégeois : Benjamin Bodson, chef de file du parti humaniste à Liège, âgé de 30 ans et incarnant indéniablement le renouveau… quitte la politique liégeoise. Certes à contrecœur mais pour un choix de carrière qu’il ne pouvait refuser ; docteur en Droit européen et assistant à l’UC Louvain, ce dernier a en effet passé le concours diplomatique, qu’il a réussi avec mention puisque sur 1 196 inscrits, seuls 39 ont réussi... et il est premier du concours. Comme il nous l’indiquait alors : "Ce poste implique que je m’expatrie, en changeant d’endroit tous les 4 ans, c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de quitter le conseil dès le mois de septembre."

Ce lundi soir, c’est donc le premier suppléant, Benoît Bouchat, qui a prêté serment afin de le remplacer sur les bancs du conseil.

Âgé de 38 ans, ce Liégeois de naissance est juriste de formation et travaille dans l’économie sociale et solidaire, après avoir été spécialiste en risques financiers durant 10 ans du côté de Bruxelles. La politique liégeoise, il la connaît déjà comme sa poche, lui qui est président du CDH de Liège depuis 3 ans.

"Je suis en effet dans les coulisses du conseil depuis le début car je travaille avec nos élus et participe au travail du groupe depuis les dernières élections", nous confiait-il en juin. Il aura toutefois la lourde tâche de combler le vide laissé par Benjamin Bodson qui avait très rapidement pris ses marques au conseil communal, intervenant régulièrement avec aisance, sur des dossiers pointus, fort de son bagage universitaire.

Deux nouveaux sur trois

Remarquons que, des trois conseillers CDH élus en octobre 2018 (Carine Clotuche, Benoît Drèze et Benjamin Bodson), seule Carine Clotuche est encore en place. Elle siège désormais aux côtés de Julien Étienne et Benoît Bouchat.