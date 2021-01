Liège L’heure est aux changements au sein du groupe CDH du conseil communal.

Ce lundi 25 novembre, lors du premier conseil communal de Liège, plusieurs grands changements seront à observer du côté du groupe CDH de Liège. Comme nous l’annoncions en effet, l’ex-échevin et député Benoît Drèze a décidé de céder son siège de conseiller à la jeunesse. Il met ainsi un terme à une longue et riche carrière politique en passant le témoin à Julien Étienne, 26 ans.

Mais un autre changement sera aussi opéré puisque Benjamin Bodson, 29 ans, endossera le rôle de chef de groupe à la place de Carine Clotuche.

"La charge de travail aggravée par la pandémie et les élections sociales ainsi que la décision de Benoît Drèze intervenue plus tôt que prévue sont les éléments déclencheurs", explique Carine Clotuche qui, pour rappel, travaille à la CSC. "Cela me permettra par ailleurs de retrouver du temps pour d’autres dossiers […] J’estime aussi que le rôle d’un chef de groupe c’est d’être le porte-parole du groupe et pour ça, il faut du temps, de l’énergie et une bonne visibilité. La jeunesse de Benjamin et sa fougue lui permettront d’atteindre ce but bien mieux que moi".

Le bon timing