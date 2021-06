Politique Coup de tonnerre chez les humanistes… le chef de groupe s’en va, pour le travail.

Benjamin Bodson a pris les rênes du CDH liégeois, en devenant à 30 ans seulement le chef de file de la formation humaniste à Liège. Un groupe politique versé dans l’opposition en 2018 après 30 années de partage du pouvoir avec le PS à Liège… comme une transition utile, d’un parti qui se rajeunit et fait éclore la nouvelle génération, attendue à Liège depuis des lustres.

Mais aujourd’hui, coup de tonnerre : alors que le remaniement des troupes semblait porter ses fruits, celui qui représentait la jeunesse et le renouveau nous annonce qu’il quittera le conseil communal en septembre prochain. Un peu à contrecœur nous avoue-t-il mais il fait ici le choix de la raison, guidé par un poste de diplomate qui ne se refuse pas.

L’an dernier en effet, Benjamin Bodson, Docteur en Droit européen et assistant à l’UC Louvain, a passé le concours diplomatique… "comme un défi personnel, moi qui fais passer des examens aujourd’hui mais qui n’en passe plus", explique-t-il. Un concours, faut-il le rappeler, très relevé mais que le jeune liégeois a réussi haut la main. Il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus ; sur les 1196 inscrits, seuls 39 ont réussi… et Benjamin Bodson n’est autre que le premier du concours. Proficiat. Face à cette carrière de diplomate menant pour certains à un poste d’ambassadeur, il n’a pas réfléchi longtemps.

"Ce poste implique que je m’expatrie, en