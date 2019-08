Ce dimanche matin, un policier du commissariat d’Awans a mis fin à ses jours, a annoncé le journal La Meuse.

Benjamin, 44 ans, père de famille, s’était isolé dans une pièce avec deux de ses collègues avant de faire usage d’une arme de service pour se donner la mort. Il est décédé de ses blessures.

Les policiers exercent une profession lourde psychologiquement. En juillet dernier, les résultats d’une étude de psychopathologie légale de l’UMons étaient dévoilés. Avaient été interrogés 85 policiers volontaires (77 % d’hommes) issus de zones de police hainuyères ou de la police judiciaire fédérale de Mons et ayant une expérience moyenne d’une quinzaine d’années de service.

Les principales sources de stress de ces policiers n’étaient autres que les accidents mortels de la route (22,4 %), les homicides (22,4 %) et les suicides (8,2 %). Les attentats terroristes sont évoqués dans 5 % des cas.

À la suite du dramatique fait de dimanche, nous nous sommes intéressés aux moyens dont dispose la police fédérale pour faire face tant bien que mal à ce type d’événements mais aussi pour agir au niveau préventif.

Pour ce faire, une stress team a été créée. Elle se compose d’assistants sociaux et de psychologues. Elle peut être appelée lors d’un tragique événement comme celui de dimanche. "Cela a d’ailleurs été le cas", souligne Jana Verdegem, du service presse de la police fédérale. "La zone de police concernée a fait appel à cette équipe pour apporter un soutien aux collègues du policier disparu."

Mais cette équipe est également chargée de donner des formations.

L’une porte sur la prévention-suicide. "Elle s’effectue sur une durée de deux jours et s’adresse aux policiers qui en font la demande. Il y a au moins trois sessions sur l’année mais il peut y en avoir plus à la demande des zones, par exemple. Cette formation a pour but de faire en sorte que les policiers remarquent au plus vite les signes de dépression, de mal-être chez leurs collègues. Les élèves apprennent comment réagir au mieux avec le collègue en question, à qui en parler…", précise Jana Verdegem.

Le thème de suicide est également abordé lors d’autres formations dont, par exemple, celle ayant "pour mission" d’apprendre aux policiers à devenir de bons confidents…

Il est à noter que, dans ce cas la session est un peu plus longue que celle "prévention-suicide" puisqu’elle dure cinq jours.