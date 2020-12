Politique Place à la jeunesse… et retour sur le parcours du plus "social" des politiques liégeois.

ébut des années 90 assistera à son tout dernier conseil communal, à l’âge de 63 ans. Il nous l’avait confié voici deux ans en effet, il comptait passer le relais lorsqu’il serait âgé de 65 ans. Départ avancé… pourquoi ? "Car les jeunes sont prêts", nous assure-t-il. En l’occurrence, c’est Julien Étienne, 26 ans, qui le remplacera dès janvier 2021. "C’est quelqu’un qui a énormément de potentiel, qui connaît bien la ville et qui, humainement, est vraiment une belle personne." Pour ce faire, Michel de Lamotte et Alda Greoli ont accepté de céder leur siège dans l’ordre de suppléance.

Ce mardi, une page se tournera donc pour Benoît Drèze qui a décidé de se consacrer pleinement à ses activités, lui qui gère plusieurs entreprises d’économie sociale. "D’ailleurs, si j’ai commencé la politique, c’est parce que je voulais marcher sur deux jambes, nous confie-t-il, une sur le terrain, l’économie sociale, où on répare en quelque sorte et l’autre en politique, où on peut agir sur les causes." Rien ne l’y préparait donc lorsqu’il a pris sa carte du PSC auprès d’André Namotte à Herstal en 1990, non sans avoir longtemps hésité avec Ecolo. "J’ai voté pour les verts de mes 18 à mes 28 ans."