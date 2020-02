Après avoir été politiquement sanctionné en étant exclu du Parti socialiste à la suite des propos injurieux qu’il a publiés sur Facebook à l’égard des gens du voyage, Benoît Hons, qui avait ensuite démissionné de ses mandats d’échevin et de conseiller communal à Neupré, vient d'être sanctionné sur le plan professionnel…

En effet, ce jeudi, le collège provincial a décidé de suspendre pour cinq mois ce maître-assistant à la Haute École de la Province de Liège. L'homme qui avait été écarté de sa fonction dès la rentrée ayant suivi les vacances de Noël gardera toutefois la moitié de son salaire. A l'époque, cette mesure administrative a été adoptée en raison de ses propos "considérés comme contraires non seulement au devoir de réserve et de dignité qui incombe à tout fonctionnaire, mais aussi aux valeurs inscrites dans le projet pédagogique social et culturel de la Haute École de la Province de Liège, auxquelles l’intéressé a souscrit en sa qualité d’enseignant".