Rencontre Le chocolatier, cacaofèvier et planteur liégeois veut de la qualité et de l’éthique.

Benoît Nihant qui a eu l’honneur d’être élu Chocolatier de l’année pour la Wallonie par le prestigieux guide Gault et Millau est un passionné.

"J’ai toujours eu le goût de la chocolaterie et de la pâtisserie", explique Benoît Nihant. "Quand j’avais 4, 5 ans, je faisais déjà les recettes des desserts pour les repas de famille. Cela a toujours été un hobby". Pourtant, l’homme ne s’est pas dirigé vers cette voie au début de sa vie. "J’ai fait des études d’ingénieur commercial. C’est à cette époque que j’ai rencontré Anne, mon épouse". L’homme semblait avoir une carrière toute tracée, mais la passion a été plus forte… "Je n’avais pas encore terminé mes études, que l’on me proposait déjà un poste". L’homme a été engagé comme ingénieur commercial dans le domaine de la sidérurgique et de la défense. Mais avec son épouse, ils ont voulu tenter leur chance dans un domaine tout à fait différent et suivre leur passion. "Avant d’avoir 30 ans, avec mon épouse, nous avons décidé de créer notre chocolaterie. J’ai suivi les formations de chocolatier et j’ai abandonné mon poste pour me lancer dans l’aventure".

Au départ, il a transformé le garage de ses parents à Embourg. "J’ai travaillé pendant deux ans chez Wittamer à Bruxelles et nous avons créé notre propre gamme".

Dès le départ, Benoît Nihant a décidé de ne travailler que les meilleurs produits et de produire de l’excellente qualité. "Dans la famille, nous sommes tous des gourmands, mais personne ne travaillait dans le secteur de la gastronomie. Nous avons donc décidé de faire goûter nos créations à La Villa Lorraine et au Comme chez soi. Nous voulions les avis de palais aiguisés. Nous pensions avoir des remarques, mais nous sommes ressortis avec des commandes !".

Le juste prix

À cette époque, Benoît Nihant et son épouse vendaient leurs chocolats dans des restaurants étoilés et dans des épiceries fines. "Nous avons d’abord ouvert un magasin à Embourg". Le chocolatier est u