En 2020, les organisateurs du Festival international du film de comédie de Liège (FIFCL) avaient présenté la 5e édition qui devait se dérouler en novembre, dans une version ajustée en fonction des mesures sanitaires. Mais une quinzaine de jours avant l’événement, ils y avaient renoncé en raison des dernières mesures visant à réduire la propagation du Covid-19, les chiffres des contaminations n’étant pas rassurants à l’époque…

Ils avaient néanmoins décidé de maintenir cette 5e édition en version digitale, tout en fixant la 6e édition du 5 au 9 novembre 2021. Une édition qui sera présidée par deux acteurs français, Vincent Desagnat et Bruno Moynot, comme viennent de l'annoncer les organisateurs. Le premier, "figure populaire et drôle du paysage médiatique français", présidera le jury des longs métrages tandis que le second, l’un des membres de la célèbre troupe du Spendid, présidera le jury des courts métrages.

Après "Mystère à Saint-Tropez" de Nicolas Benamou en 2020, Vincent Desagnat est attendu dans le rôle de Perfidus dans le prochain Astérix et Obélix, "L'Empire du Milieu", de Guillaume Canet et dont la sortie est annoncée en 2022. Quant à Bruno Moynot, il présente une riche filmographie comptant un certain nombre de blockbusters français, tout en ayant été présent au théâtre, notamment avec ses comparses du Spendid.

Par ailleurs, les organisateurs sont fiers d'annoncer la venue à Liège, dans le cadre du festival, de l'acteur français François Berléand. "Connu pour ses multiples rôles sur les planches comme au cinéma et à la télévision, il est une figure incontournable de la comédie. Sa personnalité exceptionnelle lui permet de briller aussi bien dans l'humour que dans les rôles plus dramatiques", soulignent les organisateurs, ravis de l'accueillir en novembre prochain.

La filmographie de François Berléand est impressionnante, tant au cinéma qu'à la télévision! "Outre son rôle récurrent d’inspecteur de police, son physique distant lui permet d’endosser des rôles de militaire (L'Otage de l'Europe, Stella, Les Milles, Capitaine Conan, Le Prince du Pacifique), de détective (Suivez cet avion), de curé (Au revoir les enfants), de directeur d'internat (Les Choristes) ou de psychiatre (Le Septième Ciel)".