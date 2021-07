Depuis six jours déjà, bon nombre de Verviétois (et d’autres) n’ont plus de toit. Certains ont retrouvé un foyer temporaire chez un ami, un membre de la famille… mais pour des milliers d’autres, le logement se résume à un étage détrempé. Les gens vivent au-dessus du chaos et mangent ensemble, dans la rue.

À Verviers, il a fallu parer au plus pressé et, comme nous le confirmait ce mardi Muriel Targnion, bourgmestre, il a fallu identifier les maisons instables, susceptibles de s’effondrer. Le constat est sans appel : la tâche est trop grande pour la Ville. Muriel Targnion nous confirme, à ce stade, le chiffre de 50 maisons inhabitables, "car elles menacent de s’effondrer". Mais évoque aussi "des milliers de maisons insalubres".

"Nous avons procédé de manière rapide mais méthodique", indique la bourgmestre de Verviers, "nous avons rapidement observé toutes les maisons des zones sinistrées et identifié celles qui semblaient le plus instables, dès vendredi. Samedi, nous avons confirmé que 94 l’étaient puis dimanche, nous avons appris que deux maisons en Pré-Javais s’étaient effondrées ; elles n’étaient pas dans les maisons comptabilisées car c’est le plancher détrempé à l’intérieur qui était la cause de l’effondrement. Alors nous avons renforcé les visites".