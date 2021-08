La police, prévenue, est intervenue et a privé Steve de liberté. Ce dernier, qui est déjà connu de la justice, est en aveux... Il a été déféré au parquet de Liège.

Steve, 29 ans, a été privé de liberté ce samedi pour des faits de violence commis à l'encontre de son ex-compagne, âgée de 25 ans. Le couple a vécu ensemble durant 4 ans avant de se séparer... et Steve ne semble pas digérer cette rupture. Depuis un mois déjà, le jeune homme harcèle son ex-compagne, jusqu'à son domicile. Ce week-end, il s'est rendu au domicile de celle-ci, à Beyne-Heusay et une dispute a rapidement éclaté. Il n'a pas hésité à la jeter au sol et à lui retourner tous les doigts de la main. La victime souffre d'une incapacité de travail de 10 jours.