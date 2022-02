Dans le cadre de l’entretien des voiries communales, la société G. BALAES S.A. d’Oreye entamera des travaux rue de l’Hôpital, place Ferrer et rue de Romsée. Le chantier débutera le 1er mars prochain pour une durée approximative de deux mois.

Ce chantier nécessitera la fermeture de la rue de l’Hôpital. Durant les heures d’activité du chantier, la place Ferrer et la rue de Romsée, seront également interdites à la circulation et au stationnement.

L’itinéraire suggéré pour relier Beyne-Heusay à Romsée passera via la N3, la N621 et la rue Winston Churchill. La traversée de la place Ferrer étant impossible, l’ensemble du charroi venant de Romsée sera dirigé vers la N3 par la rue Marcel Balteau.

La commune invite à être vigilants à la signalisation routière et plus particulièrement aux interdictions de stationnement dans la zone de chantier et à proximité.